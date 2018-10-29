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Kabinede revizyon mu yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk hükümetinde revizyon yapılacağı iddia edildi. 16 olan bakanlık sayısının 19'a yükseleceği iddia edilirken, bakanlara düşen iş yükünün hafifletilmesi hedefleniyor

29.10.2018 - 06:26 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre yeniden yapılanan hükümette ‘kabine revizyonu’ yapılacağı iddia ediliyor.

Ankara kulislerinde, bir süredir yeni sistemin daha işler hale getirilmesi için ne yapılması gerektiği konuşuluyor.

Nuray Babacan'ın edindiği bilgiye göre, bakanlıkların birleştirilmesi ve bazı kurumların bağlı olduğu bakanlıkların değiştirilmesinin ardından, verimlilikle ilgili sorunlar yaşanmaya başlandı. Dört ayda bakanlıkların büyüklüklerinin tek bakan tarafından yürütülmesinin güçlüğü görüldü. Bazı bakanların, bakanlıkların bir tek yönüne yoğunlaştığı, diğer alanlarla ilgili kararların geciktiği konuşulmaya başlandı.

YENİDEN BÖLÜNME

Bu gelişmelerin ardından Ankara kulislerinde, özellikle birleştirilince çok büyük yapıya dönüşen, karar alma mekanizmalarında sıkıntı yaşanan bakanlıkların yeniden bölüneceği konuşuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ayrılacağı konuşulurken Ticaret ve Gümrük’ün ayrı yapılara dönüştürülebileceği öne sürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da turizm ile ilgili çalışmaların başarıyla yürütülmesine karşın kültürün gölgede kaldığı ifade ediliyor.

Hem kabinenin yapısında, hem de kabinede yer alacak isimlerde revizyona gidilebileceğini iddia edenler, bakanlık sayısının 16’dan 19’a çıkarılabileceğini, bazı bakanların değiştirileceğini, bunun da ocak ayında veya yerel seçimlerden sonra yapılacağını dile getiriyorlar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da daha önce parti toplantısında, sistemden kaynaklanan sorunlarla ilgili eleştirilerini dile getirmiş ve bazı kurumların yanlış bakanlıklara bağlandığı saptaması yapmıştı. Erdoğan, “Şimdi piyasalardaki fiyat denetimlerini İçişleri Bakanlığı yapmalıydı, zabıtalarla birlikte. Çünkü onların hem güçleri var hem de denetimden sonuç alabilecek caydırıcı imajı var. Ticaret Bakanlığı’na verilmiş bu denetimler ama nasıl yapsın. Bunu yapacak elemanı bile yoktur. Bu doğru olmamış” demişti.

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