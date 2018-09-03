Diyarbakır merkez ve Kulp ilçesine bağlı Özbek köyünde oturan Kaya ailesi, dün güne ailenin köydeki düğünü ile başladı. Gelin köye getirildiği sırada düğün konvoyunda bulunan araçların zincirleme kaza yapması sonucu 11 kişi yaralandı.

Durumu ciddi olmayan yaralılar, yakınları tarafından Kulp Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilirken, köye Diyarbakır merkezde yaşayan emekli öğretmen Abdullah Kaya'nın kalp krizinden yaşamını yitirdiği haberi geldi. Abdullah Kaya, dün kalbi sıkışınca yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü, yapılan kontrol ve tetkiklerden sonra kendi isteği ile evine döndükten sonra bir daha geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÖLÜM HABERİ BİR KUZENİN DAHA KALP KRİZİ GEÇİRMESİNE NEDEN OLDU

Diyarbakır'da, kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Abdullah Kaya'nın yakınları, köyde düğünde bulunan ve kendisi de emekli işçi olan amcasının oğlu Sabahattin Kaya'yı telefon ile arayarak acı haberi verdi. Köyde düğünde olan kuzen Sabahattin Kaya, ölüm haberini telefonla alınca olduğu yerde yığıldı.

Yakınları tarafından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sabahattin Kaya'nın da yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı gün içerisinde düğün, kaza ve peş peşe iki ölüm ile sarsılan Kaya ailesi, Abdullah Kaya ve kuzeni Sabahattin Kaya'yı Özbek köyünde yan yana gözyaşları arasında toprağa verdi.

Kaya ailesi, aynı gün içerisinde yaşanan iki acı ölüm haberi üzerine Diyarbakır'da taziyeleri kabul etmeye başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ