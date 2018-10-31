Kadın 38. bölüm fragmanı: Şirin'den şeytani plan! Kadın 37. son bölümde neler yaşandı?
Kadın 38. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Kadın 38. bölüm fragmanında Şirin, Bahar'ın gönlünü alırken, Sarp için nefret tohumları ekiyor! İşte Kadın 38. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar
31.10.2018 - 09:37 | Güncelleme:
Kadın 38. bölüm fragmanı, dizinin dün akşam yayınlanan bölümünün ardından izleyicilerin meraklarını bir nebze giderdi. Kadın'da Bahar'ın durumu oldukça kritik. Sarp öğrendiği gerçeklerin ardından Pırıl'ın da yardımıyla Şirin'e ulaştı. Şirin, Sarp'a birlikte olmaları koşuluyla Bahar'a ilik vereceği şartını sundu. Başka çaresi kalmayan Sarp teklifi kabul etti. Şirin telefonuna çektiği görüntülerle, Bahar ile Sarp'ın asla bir araya gelemeyeceğini garantilediğini düşünüyor. Hastaneye giden Şirin, Bahar'a ilik vereceğini söyledi. Bahar bu haberle çok mutlu oldu. İşte Kadın 38. yeni bölüm fragmanı
Kadın yeni bölüm fragmanında ise ameliyata hazırlanan Bahar'ın yanına gelen Şirin'in dileği özür dikkatleri çekiyor. Şirin'i Bahar'a "Sarp'a karşılık vermemeliydim" sözleri Bahar'ın içine ektiği nefret tohumunu gösteriyor. Bu sözlerin etkisiyle Bahar Ceyda'ya Sarp'tan nefret ettiğini söylüyor.
KADIN 37. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çocuklarına kavuşmanın şaşkınlığı içinde olan Sarp, Bahar’ı görmek için de heyecanlıdır. Nisan ve Doruk ise babalarını gördüklerine inanamamışlardır.
Hatta Doruk bunun bir rüya olduğunu düşünmektedir.
Bahar’ın tek umudunun Şirin olduğunu öğrenen Sarp için çözüm hiç planlamadığı şekilde gelişecektir.
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Kadın 38. bölüm fragmanı: Şirin'den şeytani plan! Kadın 37. son bölümde neler yaşandı? - Son Dakika Haberler/kadin-38-bolum-fragmani-sirin-den-seytani-plan-kadin-37-son-bolumde-neler-yasandi-22001532200153
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