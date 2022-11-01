KADIN ACİL DESTEK UYGULAMASI (KADES) NEDİR?

KADES, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir uygulama. Bu uygulamayla beraber son yıllarda ciddi artış gösteren kadına şiddetin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu uygulama sayesinde, tehlike içerisinde olan kadınlar tek bir tuşla, polise konumunu bildiriyor. Böylece olası bir suçun önüne geçmek için zaman kazanılmış oluyor.