Kadın dizisi ne zaman başlayacak? sorusu izleyiciler tarafından merakla soruluyor. Heyecanın dorukta olduğu Kadın'da Sarp ile Bahar'ın yolları sonunda kesişecek mi? Kadın'ın sezon finalinde etkileyici anlar yaşanırken, Sarp ile Doruk karşılaşması damga vurmuştu. Kadın yeni bölüm fragmanında ise Doruk koşa koşa Bahar'a babasını gördüğünü söylüyor. Görülen o ki Sarp'ta bu karşılaşmadan bir hayli etkilenmiş. Çünkü Sarp'ta Bahar ile çocukların mezarını kazıyor. Kadın'da gerçekler ortaya çıkacak mı? Kadın yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak?

KADIN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisi ile ilgili yayıncı kuruluştan iki yeni fragman geldi. Ancak yayıncı kuruluş dizinin başlayacağı tarihe dair herhangi bir detay paylaşmadı.

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI

Kadın yeni sezon fragmanında Doruk'un babasını gördüğünü Bahar'a söylemesi ve Sarp'ın Bahar ile çocukların mezarını kazmaya gitmesi büyük merak uyandırdı.

KADIN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır.

Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...

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