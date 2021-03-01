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Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor? 2021 Kadınlar Günü ne zaman, resmi tatil mi?

Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda tüm dünyada kadınlar günü kutlanacak. Bu özel günde Kadınlar Günü mesajları ve Kadınlar Günü hediyeleri için vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Kadınlar Günü resmi tatil mi? İşte detaylar...

Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor? 2021 Kadınlar Günü ne zaman, resmi tatil mi?

Kadınlar Günü için geri sayım başladı. Bu güne özel eşlerine, annelerine ve arkadaşlarına sürpriz yapmak isteyenler, "Kadınlar Günü ne zaman?" Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor? şeklindeki sorulara cevap aramaya başladı. Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Kadınlar Günü bu yıl Pazartesi günü kutlanacak. İşte detaylar...

KADINLAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 2021

Kadınlar Günü 8 Mart 2021 yani Pazartesi gününe denk geliyor.

KADINLAR GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

8 Mart 2019 Kadınlar Günü'nde ülkemizde resmi tatil olmamaktadır.

KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ NEDİR?

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi.[3] İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Ekim Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler'in resmi internet sayfasında, günün tarihine ilişkin bölümde kutlamanın New York'ta ölen kadın işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır

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