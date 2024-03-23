Kafasını aracın tekerlek jantına sıkıştıran köpek ekiplerce kurtarıldı
ABD'nin New Jersey eyaletinde itfaiye ekipleri, bir aracın tekerlek jantına kafasını sıkıştıran 'Daisy' isimli köpeği jantı keserek kurtardı
Giriş: 23.03.2024 - 17:22 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:22
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ABD'nin New Jersey eyaletinde Daisy isimli köpeğin kafası, aracın tekerlek jantına sıkıştı.
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Sahipleri Daisy'i tekerlekten kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine gönüllü itfaiye ekipleri, jantı keserek köpeği kurtardı.
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New Jersey eyaleti Fraklinville gönüllü itfaiye ekipleri, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Daisy kendini evdeki bir tekerleğin jantına sıkışmış halde bulmuştu.