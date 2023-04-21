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Kahramanmaraş: Mevcutla devam, değişim belki

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, seçmenin nabzını tutmak üzere düştüğü Anadolu yollarında bu kez iki büyük depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta...

Kahramanmaraş: Mevcutla devam, değişim belki

Büyük yıkımın olduğu Maraş’ın o meşhur Azerbaycan caddesi şimdi tanınmaz halde. Enkaz kaldırılınca o ürkütücü boşluk Malatya’dan sonra burada da kendini göstermiş.

“Evimi bulamadım” dedi beraber yolculuk yaptığımız Mehmet. “Enkaz kalkınca nereye gittiğimi şaşırdım.”

ŞEHRİN GÜNDEMİ DEPREM SORUNLARI

Caddenin girişinde küçük bir tezgah açıp ızgara şiş yapan, dükkanı yıkılmış bir esnafla konuştum. Aklında işini, aşını nasıl düze koyacağı, evin durumunun ne olacağı vardı sadece.

Şehir canlanmış, özellikle 12 Şubat bölgesinde dükkanlar açılmış, insanlar sokağa çıkmış. Yüzleri gülmese de en azından biraz olsun nefes alıyorlar artık.

Maraş’a 8 Şubat'ta gelmiştim ilk. Fuar merkezinde kurulan çadırların olduğu yerde sabah soğuğunda insanların hali beni çok etkilemişti.

Yine oraya gittim. Hava sıcaktı bu sefer. Çadırların içi şimdi de sıcaktan pek oturulacak gibi değildi. Şu hayırsız çadırlardan kurtulamadık bir türlü!

Buzdolabı olmadığından yiyecekleri bozuluyordu. Yanlarına gittim. En ciddi sorunu buzdolabı olan da var, evine DASK poliçesi alamayan, konteyner kente taşınmak isteyen, işe başlamak olan da var.

Fakat hiçbirinin gündeminde seçim yoktu. Orası kesin.

GÖÇ EDEN 400 BİN İNSAN DÖNMEZSE DENGELER DEĞİŞİR

Deprem şehirlerinde dışarı giden nüfus seçimi doğrudan etkileyebilir. Bunun yaşanacağı yerlerden biri de Maraş. Sayılar muhtelif olsa da 370-400 bin arası insan şehirden ayrılmış.

Bayram için gelenler vardı ben oradayken.

Fakat bu insanların ne kadarı ikametgahını başka şehre aldı tam bilinmiyor. Partililer 70 bin olduğunu düşünüyor.

Peki geri kalanlar? Bu insanların seçimlerde Maraş’a gelip oy kullanması gerek. Gelmedikleri takdirde tüm dengeler değişebilir.

2018 Cumhurbaşkanlığı’nda Erdoğan % 74.2, AK Parti 58.46 oy almıştı. Oransal olarak gidenlerin de bu kadarı AK Partili diye bir mantık yürütülürse dengelerin nasıl değişeceği daha iyi anlaşılır.

Şu anda AK Parti 6, MHP 1, CHP 1 milletvekiline sahip.

BAKAN KİRİŞCİ: DURUM ÇOK FAZLA DEĞİŞMEZ

Tarım Bakanı Vahit Kirişci artık Kahramanmaraş 1. sıra milletvekili adayı. Nasıl durum diye sordum. Karşılaştıkları ilgiden çok memnun olduğunu söyledi. Durumun değişmeyeceği kanaatinde.

O gün orada bulunan Ekonomi Bakan Nureddin Nebati de destek olmaya gelmiş. O da durumu iyi gördüğünü söylüyor. Mersin’e davet etti. Orada ortam nüfus değişiminden dolayı biraz karışık sanki. Gideceğim.

Çadır kentte konuştuklarım Erdoğan’la yola devam etmeye kararlıydı. Esnaf, onlar kadar vurgulu demeseler de, “Devam edeceğiz, başka ne yapalım?” diyor. Bu arada listelerin tamamının yenilenmesi AK Parti tabanında büyük memnuniyet yaratmış.

TAHMİN

Cumhurbaşkanlığında depremden dolayı kızanlar tepki gösterse de Erdoğan’ın açık ara üstünlüğü halen devam ediyor.

Milletvekilliği seçiminde genel sorunlar yüzünden AK Parti’ye “ders verme” eğilimi artarsa bir milletvekili kaybedebilir.

İYİ Parti önceki seçimde 9.63 oy almıştı ama şimdi çok kan kaybetmiş gözüküyor. O yüzden temkinli değişim olursa, Yeniden Refah Partisi bir vekil çıkarmaya daha yakın.

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