Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Ulubahçe Mahallesi'nde çobanlar boş arazide bitkin halde akbaba buldu.

DHA'nın haberine göre yanına gittikleri akbabanın uçmaması üzerine yaralı olduğunu düşünen çobanlar, Doğa Moruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne durumu bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde akbabanın nesli tükenmekte olan kızıl akbaba türünde olduğunu belirledi.

BELGRAT'TA HALKALANMIŞ

Yapılan kontrollerde vücudunda herhangi bir kırık ve yara olmadığı belirlenen kızıl akbabanın ayağında bulunan halkadaki numaradan, bin 600 kilometre uzaklıkta olan Sırbistan'ın Belgrat şehrinden geldiği anlaşıldı.

Korumaya alınan ve yorgun olduğu için uçamadığı tespit edilen kızıl akbabanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.