Baş ağrısıyla hastaneye gitti! Sonrası yürek yaktı! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da turist taşıyan bir şirkette genel müdür yardımcısı olan 46 yaşındaki Ali Babacanoğlu, bir süredir yaşadığı baş ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Tetkikler için hastaneye yatırılan Babacanoğlu burada fenalaşınca Op. Dr. Ömür Okan Cinemre tarafından acil ameliyata alındı.

Turizmci olan Ali Babacanoğlu (46),evli ve bir çocuk babasıydı.

EVLİ VE BİR KIZ ÇOCUĞU BABASIYDI

DHA'da yer alan habere göre beyin kanaması geçirdiği anlaşılan turizmci, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Evli ve bir kız babası Babacanoğlu'nun, 5 gün sonra, dün beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Özel bir okulda öğretmen olan eşi Zuhal Babacanoğlu ile kızı Derin, gözyaşına boğuldu. Aile, Babacanoğlu´nun organları bağışlama kararı aldı. Bağış kararı, özel hastane tarafından Sağlık İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

'KORONA' TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Koronavirüs (Covid-19) testi negatif çıkan Babacanoğlu'nun organları, Sağlık Bakanlığı sisteminden gelecek bilgiye göre alınacak. Antalyalı turizmci Babacaoğlu, organların alınmasının ardından yarın Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.