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Kaju nasıl yetişir? Kaju yetiştiriciliği nasıl yapılır, ne kadar sürede yetişir?

Kaju, hem çiğ olarak hem de kavrulmuş olarak tüketilebilen bir kuruyemiştir. Ayrıca yemeklerde, pilavlarda ya da tatlılarda da kullanılabilen kaju oldukça lezzetli bir fıstıktır. Görünümüyle diğer fıstıklardan kolayca ayrılabilen kaju yüksek besin değerlerine sahiptir. Diğer yandan kajunun yetişme serüveni hep merak konusu olmuştur. İşte tüm merak edilenleriyle kaju yetiştiriciliği hakkında her şey…

Kaju Nasıl Yetişir? Kaju Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
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Kaju Nasıl Yetişir?

Kaju ağacı genellikle ekvatoral bölgelerde kolayca yetişebilmektedir. Tropikal iklimlerde de yetişebilen kaju için temel istek yağıştır. Kaju ağacı kuraklığa dayanabilir ancak soğuğa karşı oldukça hassastır. Bu sebeple bu ağaç için ideal sıcaklık gündüzleri en fazla 30o derece geceleri de 20o derece olan sıcaklıklardır. Kaju ekilecek toprağın sürekli nemli tutulması gerekmektedir. Kaju ağacının gövde yapısı genellikle kısa ve düzensizdir. Bu ağaçlar yapraklarını dökmez ve her mevsim yeşil kalabilirler. İklim isteğinde seçici olan kaju ağaçları düzgün ve dengeli sulandıkları takdirde hızlı bir şekilde büyüyebilirler. Diğer yandan kuraklığa dayanıklı olan bu ağaçlar aslında marjinal diye adlandırabileceğimiz topraklarda bile yetişebilmektedir. Öte yandan ideal toprak isteği ise kumlu topraklardır. Topraktaki 5 ila 6.5 pH oranı kaju için idealdir. Kaju ağaçları iyi bakıldığı takdirde 14 metreye kadar büyüyebilirler.

Kaju Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Kaju yetiştiriciliği meyvenin kendi tohumuyla yapılır. Bunun için;

  • Öncelikle taze kaju tohumları edinmeniz gerekmektedir.
  • Kaju tohumlarının daha hızlı çimlenmesi için birkaç gün bu tohumlar su içinde bekletilmelidir.
  • Ardından bu tohumlar saksılara ekilerek fidelenmesi sağlanır.
  • Fidelemenin ilk aşamalarında sulama çok önemlidir. Toprak hep nemli olmalı ve sıcaklık düzeylerine dikkat edilmelidir.
  • Kaju bitkileri yeterli büyüklüğe ulaştığında toprakla buluşturulabilir. İdeal olarak kumlu topraklarda yetişir. Kurak dönemlerde kaju ağacının sulanması hayatidir.
  • Önemli bir detay ise çiçeklenme ve fındık gelişimi sırasında gübreleme yapılmalıdır.
  • Aynı zamanda kaju ağaçları budamaya da ihtiyaç duymaktadır. Ağacın ömrünü uzatması ve daha iyi verim elde edilmesi zayıf ve hastalıklı dalların kesilmesi gerekmektedir.
  • Her bitkide her ağaçta olduğu kaju ağacında da malçlama işlemi yapılmalıdır. Yabani ot kontrolü ve toprağın nemli kalması için bu işlem atlanmamalıdır.

Kaju Türkiye'de Yetişir Mi?

Kaju bitkisi tropikal bölgelerde yetişebilen bir meyvedir. Belli iklim, sıcaklık ve nem isteği duyan kaju için Türkiye’de yetişebilecek ideal koşullar yoktur. Türkiye’de 0o derenin altında sıcaklık görülebildiği için yetiştiriciliği yapılamıyor.

Kaju Ne Kadar Sürede Yetişir?

Kaju, kuru dönemde diğer bir deyişle kış mevsiminde çiçek açar ve ardından meyve verir. Bu süreci takiben hasat yapmanız gerekmektedir. Hasat zamanını belirleyen ise meyvenin dış yapısıdır. Bunu anlamak için kaju meyvesinin pembe ya da kırmızı bir renge dönmüş olması gerekir. diğer yandan bazı kaju türleri sarı renkte de meyve verebilir. Ağaçtaki meyveler gözlemlenerek en uygun hasat dönemi belirlenir. Kaju ağacının ideal meyve vermesi için 5 yıl beklemek gerekmektedir.

Kaju Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Kaju, ekvatoral iklimlerde ideal olarak yetişir. Kaju ağacı nemli ve sıcak ve yağmurlu iklimleri sever. Kaju ağırlıklı olarak ekvator çevresinde bulunmaktadır. Afrika’nın batı kıyıları da kaju yetiştiriciliğinde ideal bölgelerdir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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