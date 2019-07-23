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Kakalak böceği nedir? Kakalak böceği nasıl yok edilir?

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen "Kakalak Böceği istilası"nın ardından vatandaşlar kakalak böceğinin ne olduğunu merak ediyorlar. Zararlı bir hamam böceği türü olan kakalak böceği nedir? Nasıl yok edilir? İşte kakalak böceği hakkında merak edilenler...

Kakalak böceği nedir?

Kapalı alanlarda, fırın, restoran, ev ve işyerlerinde sık görülen ve bakterilerin çoğalmasına yol açan bir haşere türü olan kakalak böceği Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşanan olaydan sonra vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki kakalak böceği nedir? Nasıl yok edilir? İşte kakalak böceği hakkında bilinmeyenler...

KAKALAK BÖCEĞİ NEDİR?

Kakalak böceği ya da halk arasında bilinen adıyla kalorifer böceği aslında bir hamam böceği türüdür. Çok farklı ortamlara adapte olup yaşayabilir, fakat en çok bina içlerinde, nemli ve ılık ortamları tercih ederler. Çok dayanıklıdırlar. Bu yüzden ilaçlama şarttır. Kakalak böcekleri (Blattodea),0.5-1 cm boyunda, kahverengi renkte, en hızlı üreyen hamam böceği türü olarak biliniyor. Bir dişi yılda 30 bini bulan sayıya ulaşabiliyor ve bir yıl yaşıyorlar.

İnsan sağlığına son derece zararlı olan kakalaklar, dizanteri, gıda zehirlenmeleri, verem, gastroenteritis, antrax, pnomoni, hepatit, mantar hastalıkları, astım, alerjik reaksiyon gibi çeşitli hastalık mikroplarını taşıyor ve bulaştırıyor.

KAKALAK BÖCEĞİ NASIL YOK EDİLİR?

Kakalak böceğinden kurtulmak için ilaçlama şarttır. Ancak ilaçların ve ilaçlama firmasının Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olması oldukça önemlidir. Kakalak böcekleri bir hamam böceği türü olduğu için bu böceğin istilasından kurtulma şansı vardır. Ancak bu biraz zor olacaktır çünkü kakalak böceklerinin kabukları çok serttir. Bu yüzden biraz zor ölürler. İlaçlama yapılmadan kurtulmak mümkün değildir.  Yumurtalardan yeni çıkacakları öldürmek için ilaçlanma 2 ay sonra tekrarlanmalıdır.

Kakalak böceğinden korunmak içinse böceklerin gizlendiği duvar çatlakları ve benzeri yerler tıkanabilir. Ya da çöp ve gıdaları açıkta bırakmayıp gıda artıkları temizlenebilir.

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