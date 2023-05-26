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Kaktüs nasıl çoğaltılır? Kaktüs çiçeği nasıl çoğaltılabilir?

Kaktüs, ortamdaki radyasyonu temizleyen bir bitkidir. Bu sebeple aslında kaktüs aslında her evde ya da ofiste olması gereken bir çiçektir. Peki kaktüs nasıl çoğaltılır? İşte tüm detaylarıyla kaktüs çiçeği çoğaltma yöntemleri…

Kaktüs Nasıl Çoğaltılır? Kaktüs Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?
HABERTURK.COM

Kaktüs, çöl gibi kurak ve sıcak ortamlarda yetişen, dikenli ve su depolama yeteneği olan bir bitki türüdür. Kaktüsler, genellikle düşük bakım gerektiren ve evlerde popüler bir ev bitkisi olan sukulentler ailesine aittir. Farklı kaktüs türleri, boyut, şekil ve çiçekleme özellikleri açısından büyük çeşitlilik gösterir. Bu yazımızda kaktüs nasıl çoğaltılır, kaktüs çiçeği bakımı, kaktüs çoğaltma yöntemleri hakkında bilgiler paylaşılacaktır.

Kaktüs Nasıl Çoğaltılır?

Kaktüs çoğaltma süreci genellikle oldukça basittir ve doğru koşullar sağlandığında yüksek başarı oranlarına sahiptir. İki ana çoğaltma yöntemi vardır: çelikler ve tohumlar.

  • Çelikler: Kaktüs çeliklerinin çoğaltılması, çoğu zaman en kolay ve en başarılı yöntemdir. Bir kaktüs dalı veya segmenti dikkatlice kesilir, birkaç gün boyunca kuruması için bekletilir ve daha sonra iyi drenajlı bir toprak karışımına dikilir. Kesilen parça kök salana ve yeni büyümeye başlayana kadar toprak nemli tutulur.
  • Tohumlar: Kaktüsler ayrıca tohumlardan da yetiştirilebilir. Ancak bu süreç genellikle daha uzun sürer ve daha az başarılıdır. Kaktüs tohumları serin, karanlık bir yerde saklanmalı ve çimlenmeye hazır olduklarında ılık, nemli bir toprak karışımına ekilmelidir.

Şimdi başlıklar halinde kaktüs çiçeği nasıl çoğaltılır inceleyelim.

Kaktüs Çoğaltma Yöntemleri

Başarılı bir kaktüs çoğaltma için doğru koşulların sağlanması çok önemlidir. Kaktüs nasıl çoğaltılabilir sorusu da tam burada devreye girmektedir. İşte püf noktalarıyla kaktüs çoğaltma yöntemleri:

Çeliklerle Çoğaltma:

  • Kaktüsünüzün sağlıklı bir bölümünü seçin ve kesin. Bu, genellikle bir dal, çıkıntı veya segment olabilir. Dikkatli olun, bazı kaktüsler zehirli sıvılar içerir ve dikenler cildi delip tahriş edebilir.
  • Kesilen parçanın birkaç gün boyunca iyice kurumasını bekleyin. Bu süre zarfında, kesim yeri bir "kallus" oluşturur, yani sertleşir ve kurur. Bu, çürümeyi önlemeye yardımcı olur.
  • Kaktüs çeliğini, kaktüs ve sukulentler için özel olarak formüle edilmiş, iyi drenajlı bir toprak karışımına dikin.
  • Toprağı nemli tutun, ancak aşırı sulamaktan kaçının. İlk birkaç hafta boyunca çelik, suyu kendi içinde depolar, bu nedenle fazla suya ihtiyacı yoktur.
  • Çeliğin yeni kökler oluşturduğunu ve büyümeye başladığını görene kadar bu süreci tekrarlayın. Bu genellikle birkaç hafta sürer.

Tohumlarla Çoğaltma:

  • Kaktüs tohumlarını bir tohum tedarikçisinden veya olgun bir kaktüs çiçeğinden toplayabilirsiniz.
  • Tohumları, ılık, nemli ve iyi drenajlı bir toprak karışımına ekleyin. Tohumlar genellikle hafifçe toprağa gömülür.
  • Toprak sürekli nemli tutulmalı, ancak aşırı sulanmamalıdır. Bir sprey şişesi, tohumları sulamak için ideal bir araçtır.
  • Tohumlar genellikle birkaç hafta içinde çimlenir, ancak bazı türler daha uzun sürebilir. Sabırlı olun ve tohumların çimlenmesini bekleyin.
  • Genç kaktüs fidanları güneş ışığına ihtiyaç duyarlar, ancak doğrudan güneş ışığı genellikle çok güçlüdür. Dolayısıyla, genç kaktüslerin, doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan bol ışık alabilecekleri bir yerde yetişmesini sağlayın.

Kaktüs Çiçeği Bakımı

Kaktüs bakımı genellikle düşük bakım gerektirir, ancak çiçekli kaktüs türleri genellikle biraz daha fazla dikkat gerektirir:

  • Güneş: Kaktüsler bol güneş ışığı severler ve günde en az birkaç saat doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duyarlar.

  • Su: Kaktüsler fazla suyu sevmezler ve toprakları tamamen kuruyana kadar sulanmamalıdır.

  • Toprak: İyi drenajlı bir toprak karışımı, kaktüslerin köklerinin çürümesini önlemeye yardımcı olur.

  • Besin: Çiçeklenme döneminde, kaktüslerin çiçeklenmeyi teşvik etmek için ek besinlere ihtiyacı vardır.

Burada birkaç püf noktasına değinmek yerinde olacaktır. Saksı seçimi kaktüs çiçeği için oldukça önemlidir. Saksının hava deliklerinin olması kaktüs için hayati önem taşımaktadır. Diğer yandan seramik tarzı bir saksı tercih edilecekse saksının tabanına çakıl taşı koymak kaktüsün iyi drene edilmiş bir toprak yapısına sahip olmasına yardımcı olacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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