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Kalaşnikof 2022’de son 20 yılın en yüksek silah üretimini gerçekleştirdi

Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, şirketin silah üretiminin 2022'den son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı

Kalaşnikof 2022’de son 20 yılın en yüksek silah üretimini gerçekleştirdi
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AA

Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, 2022’de son 20 yılın en yüksek silah üretimini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kalaşnikof’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin silah üretimini geçen yıl 2021’ye kıyasla yüzde 40 artırdığı belirtildi.

Şirketin geçen yıl devlete yönelik 45 üretim siparişini yerine getirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, askeri-teknik iş birliği alanında da 25 siparişin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu siparişlerin, şirketin tarihi boyunca tamamlanan en büyük siparişler olduğuna işaret edilirken, silah üretiminin de son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’de Kasım 2022’de yer alan haberde, Kalaşnikof’un Rus ordusuna askeri teçhizat tedarikinde koordinatör olarak görevlendirildiği bildirilmişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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