Kalıcı bedelli askerlik düzenlemesi, bedelli askerlik başvuru sürecinde sona yaklaşılması nedeniyle en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Vatani görevini henüz yerine getirmeyen gençlerin ana gündem maddeleri arasında ise "Askerlik düşecek mi?" sorusunun cevabı var. Peki; askerlik düşecek mi? İşte, kalıcı bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili detaylar...

KALICI BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ NEDİR?

Kalıcı bedelli askerlik sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor.

Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, "Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir" değerlendirmesi yapılıyor.

"ASKERLİK DÜŞECEK Mİ?" SORUSUNA KALIN'DAN CEVAP

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısında gazeteciler Kalın'a tek tip askerlik düzenlemesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığını sordu.

Kalın soruya şu şekilde cevap verdi:

Şöyle ifade edeyim bununla ilgili zaman zaman gündeme getirilen bir konu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Tek tip askerlik dediğiniz şey de o. Şimdi tabii bu uzun vadeli bir proje. Şunu da söyleyeyim TSK ordu mensupları itibariyle yüzde 50 civarında profesyonellemiş durumda. Bunlar müzakere edilecek. Şu an itibariyle yeni düzenleme, tasarı gündemde değil. Bu konunun sıcak olduğunu biliyorum. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu konu gündemde olmaya devam edecek...

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