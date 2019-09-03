Kaliforniya kıyılarında yaşanan gemi yangını sonucunda 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dokuz kişi ise hala kayıp.

Yaklaşık 23 metre uzunluğunda olan dalış gemisinde 33 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Dün başlayan yangında 5 mürettebat çalışanı yangından kurtulmayı başardı. Geriye kalan 34 kişiden 25'inin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hala kayıp olan dokuz kişinin yüksek ihtimalle ölü olabileceği düşünülüyor.

Yangın başladığı anda dalış gemisi Santa Cruz Adası'na yakın bir rıhtımdaydı.

ABD Sahil Güvenlik çalışanı Matthew Kroll'un yaptığı açıklamada, bulunan ilk cansız bedenlerde yapılan incelemeler sonucunda ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi.

Bulunan ilk dört cansız bedeninin iki erkek ve iki kadına ait olduğu söylendi. Fakat yetkililer tarafından yapılan açıklamada 25 kişinin kimlik tespiti için DNA testinin yapılması gerektiği belirtildi.

Yangın başladığı esnada yolcuların ve mürettebatın uyuyor olabileceği düşünülüyor. Yangından kurtulmayı başaran beş mürettebat çalışanının yangın çıktığı esnada geminin ana kabininde uyuduğu ve yangını fark ettikleri anda da kaçtıkları öne sürüldü. 33 yolcu ve bir mürettebat çalışanının geminin alt kısmında kalan odalarda olduğu ve uyudukları için de yangın yayıldığı zaman farkına varabildikleri düşünülüyor.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, bir patlamanın yangına sebep olduğu fakat patlamanın kasıtlı veya planlı olmadığı söylendi.

Los Angeles Sahil Güvenlik'ten Monica Rochester, en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Hala kayıp olan dokuz kişi ve yangının çıkış sebebi için gece gündüz araştırmalar devam ediyor.