"Burada yaşamak gerçekten çok zor. Bazı geceler yatağa aç giriyoruz. Evimiz yok, ev alacak paramız yok, doğru düzgün yaşayabilecek bir paramız da yok. Camiye yakın olduğumuz için zaman zaman buraya gelen insanlar da bize yardım ediyor.