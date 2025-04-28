Kamerayı bantlayan korumanın ifadesi ortaya çıktı

İBB’ye yönelik “mali suçlar” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan koruma görevlisi Çağlar Türkmen’in ifadesi ortaya çıktı. Emniyet sorgusunda 63 sayfa ifade veren Türkmen’e kameraya bant çekmesinin sebebi soruldu.

“KİMSE TALİMAT VERMEDİ KENDİM BANTLADIM” Ekrem İmamoğlu geleceği için kameraları kapattığını söyleyen Türkmen, “Çünkü daha önce bir restoranda Ekrem İmamoğlu’nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi. Ben kendim kamera görüntülerini bantladım” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun otelde hangi katlara çıktığı ve yanında olan kalabalık grupta kimler olduğu da Türkmen’e soruldu. İmamoğlu’nun hangi katlara çıktığını bilmediğini anlatan Çağlar Türkmen, “Yanında bulunan kalabalık grupta kim ya da kimler olduğunu bilmiyorum. Ben sadece koruma ekibini tanırım. Ekrem İmamoğlu neden buraya geldi bilmiyorum” dedi.