Kamerun İnsan Hakları Savunması için Özgürlük ve Refah Derneği Koordinatörü Aziz Moustafa ülkenin güneybatısındaki Mutengene kentindeki 4 kişinin evlerinde ölü bulunduğunu belirtti. Ölümlerden Kamerun ordusunu sorumlu tutan Moustafa, "Evlerinde ölü bulunan 4 kişinin ayrılıkçı oldukları gerekçesiyle ordu tarafından öldürüldüğünden şüpheleniliyor, ancak henüz bir kanıt bulunamadı." diye konuştu.

Mustafa bölgede 7 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandığından beri güvenlik güçlerinin kapı kapı dolaşarak kimliği olmayan kişileri öldürdüğünü iddia etti.

AA'nın haberine göre; hükümet ve ordu yetkililerinden iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Kamerun'da pazar günkü oy verme işleminden sonra çıkan çatışmalarda 2'si asker 3'ü seçim görevlisi 10'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

ANGLOFON KRİZİ

Hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar 400'den fazla sivil hayatını kaybetti.

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