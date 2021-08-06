Adam öldürmeye teşebbüs!

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Ankara'da bir kamyon şoförü, trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine direksiyonu kırdı. Görüntülerde, kamyon sürücüsü ile motosikletli bir kişi arasında tartışma yaşandığı ve tartışma sırasında kamyon sürücüsünün bilerek aracının motosikletlinin üzerine sürdüğü görülüyor.

Ankara Trafik Radar isimli sosyal medya hesabından paylaşılan ve dün akşam saatlerinde yaşandığı belirtilen kazada yaralanan motosikletliye yoldan geçenler müdahale ederken bir aracın da kamyonun peşinden gittiği görülüyor.