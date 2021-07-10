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Haberler Gündem "YOK ARTIK!" dedirten olay! Son dakika: Dereye uçtu, kan kaybederken 15 bin doları aradı
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Kamyonla dereye uçtu, kan kaybederken 15 bin doları aradı

Trabzon'un Of ilçesinde dereye uçan kamyonun şoförü Bülent Kaşıkçı yaralandı. Yaralı haliyle yanında bulunan 15 bin doların kaybolduğunu söyleyen Kaşıkçı, ambulansa binmemek için direnip uzun süre kaybettiğini söylediği parayı aradı. Parayı bulamadığı gibi kan kaybı da artan Kaşıkçı sonunda ikna edilip hastaneye kaldırıldı.

DHA

Trabzon'daki feci kaza, bugün sabah saatlerinde Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi´nde meydana geldi. Özel bir inşaat şirketinde çalışan Bülent Kaşıkçı yönetimindeki kamyon, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Solaklı deresine uçtu. Kazada Kaşıkçı, kendi imkanları ile kamyondan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 112 acil sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanındaki 15 bin doların kaybolduğunu söyleyen Bülent Kaşıkçı, uzun süre ambulansa binmedi, parayı aradı. Parayı bulamayan Bülent Kaşıkçı, kan kaybı artınca ambulansla Of Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün gelen mesai arkadaşları kaza yerinde kayıp dolarları aradı.

Kazaya tanık olan Yunus İsleyen, "Arabamla geliyordum. Arkamda baktım kamyon bariyerleri kırarak dereye uçtu. Ekiplere haber verdik" dedi.

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