İki kişinin cinayetiyle ilişkilendirilen ve geçen Ocak ayında tutuklanan 67 yaşındaki McArthur, daha sonra polis tarafından altı kişinin cinayetiyle daha suçlanınca, biri Türk, sekiz kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. 2013'te Kanada'ya yerleşen, 2017'den sonra haber alınamayan 44 yaşındaki Selim Esen, teşhis edilen ilk iki kurbandan biri oldu.

Kurbanların kalıntılarını bahçıvanlık yaptığı Toronto'nun Leaside bölgesinde bir evin saksılarına gömen McArthur'un, kurbanların bir kısmını da yakında bulunan bir vadiye gömdüğü belirtildi.

Geçen yıl McArthur'un dairesinde bağlı halde bir erkek bulunmuştu. Polis, kaçırılma vakasını aydınlatmak için bahçıvanın evinde yaptığı aramalarda en az 4 erkeğe ait ceset parçaları, evinde koli bantı, ameliyat eldiveni, plastik kelepçe ve şırınga bulunan bir çanta ele geçirmişti.

Kraliyet savcısı Michael Cantlon, tüm kurbanların Toronto'da bulunan 'Eşcinsel Kasabası' (Gay Village) ve çöpçatanlık sitelerinden araştırarak seçtiğini, McArthur tarafından işlenen tüm suçların 'cinsel doğasının' bulunduğunu ve McArthur'un kurbanlarının farklı pozlarda fotoğraflarını çektiğini ve mücevher ya da defter gibi eşyaları hatıra olarak sakladığını belirtti.

McArthur'un, kurbanlarının akrabalarının ve arkadaşlarının da katılacağı duruşması 4 Şubat'ta başlayacak.