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Kanada'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kanada'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
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AA

York bölge polisinden yapılan açıklamada, Ontario bölgesindeki bir apartman dairesinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, saldırganın vurduğu bir kişinin ise hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Polis, apartman sakini olup olmadığı bilinmeyen saldırganın kimliğini henüz tespit edemedi. Olaya dair soruşturma devam ediyor.

Kanada'da toplu silahlı saldırılara nadiren rastlanıyor. Toronto, uzun yıllardır dünyanın en güvenli büyük şehirlerinden biri olarak biliniyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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