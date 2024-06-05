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        Haberler Yaşam Kanada'daki lale tarlaları

        Kanada'daki lale tarlaları

        Kanada'nın Niagara bölgesinde bulunan Pelhem kasabasındaki geniş lale tarlaları, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:55
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        Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Niagara bölgesinde bulunan Pelhem kasabası, geniş lale tarlalarının çiçek patlaması yaşadığı ilkbahar mevsiminin ikinci yarısında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geliyor.

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        Soğanlı ve otsu bir bitki olan lale, Türkler tarafından Orta Asya'dan göçle Anadolu'ya getirildi.

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        Anadolu'da 12. yüzyıldan itibaren el sanatlarında süsleme motifi olarak kullanılmaya başlanan lale, bu dönemden sonra şiirde, resimde, hikayede, romanda, minyatürde ve tasavvufta ana konu olarak işlenirken, cami süslemelerine, top dökümlerinin motiflerine, halı-kilim desenlerine, savaş miğferlerine, kaftanlara, yazmalara, mendillere, eteklere, çeyiz sandıklarına, paraların üstüne bile nakşedildi.

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        Osmanlıda 3. Ahmed zamanında bir devre de adını veren İstanbul'un ve Türkiye'nin simgesi olan lale, 15. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'ya götürüldü.

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        1500'lü yılların ikinci yarısında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun İstanbul Büyükelçisi olan bitki bilimci Ogier Ghislain de Busbecq'in gönderdiği lale soğanları, önce Avusturya'nın Viyana şehrine oradan da Hollanda'ya ulaştı.

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        Hollanda'da da kısa sürede popüler hale gelen bu çiçeğin Kanada'nın başkenti Ottawa'ya geçmesiyle lale, tüm dünyada tanınır hale geldi.

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        Bu uzun yolculuğunun son durağı olan Kanada dışında Hollanda ve Japonya'da da Anadolu'nun bu ünlü çiçeğinin adına her yıl festivaller düzenleniyor.

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        #lale tarlaları
        #kanada
        #lale
        #haberler
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