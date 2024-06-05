Kanada'daki lale tarlaları
Kanada'nın Niagara bölgesinde bulunan Pelhem kasabasındaki geniş lale tarlaları, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Niagara bölgesinde bulunan Pelhem kasabası, geniş lale tarlalarının çiçek patlaması yaşadığı ilkbahar mevsiminin ikinci yarısında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geliyor.
Soğanlı ve otsu bir bitki olan lale, Türkler tarafından Orta Asya'dan göçle Anadolu'ya getirildi.
Anadolu'da 12. yüzyıldan itibaren el sanatlarında süsleme motifi olarak kullanılmaya başlanan lale, bu dönemden sonra şiirde, resimde, hikayede, romanda, minyatürde ve tasavvufta ana konu olarak işlenirken, cami süslemelerine, top dökümlerinin motiflerine, halı-kilim desenlerine, savaş miğferlerine, kaftanlara, yazmalara, mendillere, eteklere, çeyiz sandıklarına, paraların üstüne bile nakşedildi.
Osmanlıda 3. Ahmed zamanında bir devre de adını veren İstanbul'un ve Türkiye'nin simgesi olan lale, 15. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'ya götürüldü.
1500'lü yılların ikinci yarısında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun İstanbul Büyükelçisi olan bitki bilimci Ogier Ghislain de Busbecq'in gönderdiği lale soğanları, önce Avusturya'nın Viyana şehrine oradan da Hollanda'ya ulaştı.
Hollanda'da da kısa sürede popüler hale gelen bu çiçeğin Kanada'nın başkenti Ottawa'ya geçmesiyle lale, tüm dünyada tanınır hale geldi.
Bu uzun yolculuğunun son durağı olan Kanada dışında Hollanda ve Japonya'da da Anadolu'nun bu ünlü çiçeğinin adına her yıl festivaller düzenleniyor.