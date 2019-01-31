2017 yılında, 25 ABD'li diplomatta da görülen baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, duyma ve görme kaybı, denge kaybı, mide bulantısı ve konsantrasyon eksikliği gibi birtakım kaynağı tespit edilemeyen semptomlardan şikayet eden Kanadalıların sayısı 14'e çıktı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, büyükelçilikteki güvenlik önlemlerinin artırıldığını, personel sayısının ise yarıdan fazla olacak şekilde azaltıldığı duyuruldu, böylece büyükelçilikte sadece sekiz diplomatın kalacağı belirtildi.

21 ABD'li diplomatı tedavi eden Pennsylvania Üniversitesi'ndeki doktorlar ve yetkililer, en son yayımladıkları bir tıbbi makalede yeni bir beyin hastalığının söz konusu olabileceğini aktardı.