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Kanada ve Hollanda'dan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine tepki

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadıklarını belirterek, "Kaşıkçı'yı öldürmekten sorumlu olanlar hesap vermeli ve adalet önüne çıkarılmalıdır" ifadesini kullandı. Hollanda Başbakanı Rutte ise; Kaşıkçı konusunda tam olarak neler yaşandığıyla ilgili daha çok soru işareti olduğuna dikkat çekerek, "Gerçeklerin ortaya çıkması lazım" dedi

21.10.2018 - 04:58 | Güncelleme: AA

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada olarak, Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul'daki konsolosluğunda öldüğünü teyit ettiği gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini kınıyoruz. Bugüne kadar Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili açıklamalar tutarlılık ve güvenilirlikten yoksun." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'e ve sevdiklerine samimi başsağlığı dileyen Freeland, şunları kaydetti: "Bu trajedinin sonucu olarak yaşadıkları acı yürekleri yakıyor. Türk yetkililerle tam bir iş birliği içinde ve Kaşıkçı'nın ölümünü çevreleyen koşulların eksiksiz ve titiz bir şekilde ele alınmasını içeren kapsamlı bir soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Kaşıkçı'yı öldürmekten sorumlu olanlar hesap vermeli ve adalet önüne çıkarılmalıdır."

HOLLANDA BAŞBAKANI: GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASI LAZIM

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına Hollanda da tepki gösterdi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin, "Gerçeklerin ortaya çıkması lazım." dedi.

Başbakan Rutte, Danimarka'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaşıkçı konusunda tam olarak neler yaşandığıyla ilgili daha çok soru işareti olduğunu belirtti. Rutte, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin inandırıcı bir araştırma yapılması için yaptığı çağrıya katılarak, "Tam olarak ne oldu. Kim sorumlu? Geniş çaplı araştırma yapılması önemli." diye konuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "inanılmaz üzücü" ifadelerini kullanan Rutte, "Suudi Arabistan'ın olaya nihayet biraz da olsa açıklık getirmesi iyi bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

 

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