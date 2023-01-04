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Kanada’da konut fiyatlarındaki artış nedeniyle yabancılara satış yasakladı

Kanada’da yabancılara konut satışı iki yıllığına yasaklandı. Yasak, ülkede erişilmesi gittikçe zorlaşan konutlar üzerindeki talep baskısını azaltmayı hedefliyor.

Kanada’da konut fiyatlarındaki artış nedeniyle yabancılara satış yasakladı
BBC TÜRKÇE

Nadine Yousif | Toronto

Kanada’da yabancılara konut satışı iki yıllığına yasaklandı.

Yasak, ülkede erişilmesi gittikçe zorlaşan konutlar üzerindeki talep baskısını azaltmayı hedefliyor.

Bu yaz Kanada’da medyan (ortanca) konut fiyatları 777 bin Kanada Doları’na (10,6 milyon TL) yükseldi.

Öte yandan bu yasağın konut piyasasını rahatlatacağına şüpheyle yaklaştıkları için kararı eleştirenler de var.

Ontario ve Biritish Columbia bölgelerinde Kanadalı olmayan kişiler, evlerin yüzde 6’sının sahibi. Ulusal istatistikler, ev fiyatlarının en yüksek olduğu bölgelerin bu ikisi olduğunu gösteriyor.

1 Ocak’tan itibaren Kanada’da ev alabilmek için vatandaş veya süresiz oturum izni sahibi olmak gerekecek.

Yasak yürürlüğe girmeden önce hükümet, geçici çalışma vizesi sahipleri, sığınma başvurucuları ve 5 yıldan uzun süredir ülkede bulunan öğrencilere istisna tanıdı.

Federal İskan Bakanı Ahmed Hussen, hedeflerinin alıcıların evlere birer meta olarak bakmasının önüne geçip konutların insanların yaşadığı ve aile kurduğu yerler olarak görülmesini sağlamak olduğunu açıkladı.

Ülkedeki ev fiyatları 2022’deki zirvesinden biraz gerilese de mevcut fiyatlar 2013’teki seviyesinin yüzde 48 üzerinde.

Kanadalıların gelirleriyse bu süreçte aynı oranda artmadı.

En güncel veriler, vergi sonrası ortanca gelirin 2015-2020 arasında yüzde 9,8 arttığını gösteriyor.

Statista verilerine göre ülkede ev almak ABD ve İngiltere’den daha zor.

Yeni Zelanda da 2018’de benzer bir yasak kararı almıştı.

Fakat yasaktan bu yana konut fiyatları enflasyondan daha hızlı artmaya devam etti.

Bazı ülkeler de toptan bir yasak uygulamak yerine, belli bölgelerden ev almayı yasaklamak veya yabancılara ek vergi getirmek gibi önlemler aldı.

Kimi ülkelerse yatırımcı çekmek için belli fiyatların üzerinde ev alanlara vatandaşlık veya süresiz oturum izni veriyor.

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