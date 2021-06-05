Bir an olsun yanından ayrılmadı! 'Kangal'ın merhameti 0:00 / 0:00

İHA

Sivas’ta Çayboyu mahallesinde Zaza isimli bir Kangal köpeği, kuyuya düşen ineği fark etti. İHA'nın haberine göre ineğin zor durumda olduğunu fark eden Zaza isimli köpek saatlerce ineğin başında bekledi.

Havlayarak yardım çağıran Zaza’nın çağrısını duyan sahibi geç de olsa köpeğin yanına giderek durumu gördü.

Kuyuya düşen inek kepçe yardımı ile çıkartıldı. Zaza ise kurtarma operasyonunun sonuna kadar bölgeyi terk etmedi.

KURTULANA KADAR BAŞINDA BEKLEDİ

Kangal köpeğinin sahibi Emre Karaman, köpeğinin inek kurtulana kadar başında beklediğini belirterek, “Dün 4 sıralarında köpeğimizi serbest bıraktık. Uzun bir süre gelmeyince merak ettik. Normalde gezer, dolaşır ve gelirdi. Çevreye bakınca tesadüfen sesini duydum. Havlıyordu, bu tarafa doğru geldim ve kuyunun başına oturduğunu gördüm. İneği görünce anladım ki ineği bekliyor. Baya beklemiş hayvan da kuyunun içerisinde baya kötü bir hale gelmişti. İtfaiyeyi aradık, geldiler. Şaşırdık, sevindik insanlar kadar akıllı, hassas ve duygusal. Biliyorlar, anlıyorlar. O hayvanın zor durumda olduğunu anlamış, kendi çapında elinden geleni yapmış. Bizim dikkatimizi çekti bırakıp gelmemiş. Bu Kangal köpeklerinin hemen hemen hepsinde var. Sevindik, komşumuzun ineği kurtulunca mutlu olduk, onlar da mutlu oldu” diye konuştu.

"ZAZA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İneğin sahibi Eren Kaygusuz, Kangal köpeği Zaza’nın ineğini kurtardığı için mutlu olduğunu belirterek, “Dün burada ineklerimiz otlanırken ineğimizin bir tanesi kuyunun içine düştü. O anda da Zaza yürüyüşe çıkmış ve yürüyüşe çıktığında 1-2 saat dönmemiş. Sahipleri meraklanınca sesine gidiyorlar, görüyorlar ki ineğin başında bekliyor. Daha sonra itfaiyeye haber vermiş sahipleri. İneğimizi kurtardılar çok teşekkür ediyoruz. Zaza’ya da çok teşekkür ediyoruz başında beklemiş, sahiplenmiş” dedi.