Bir an olsun yanından ayrılmadı! 'Kangal'ın merhameti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamBir an olsun yanından ayrılmadı! 'Kangal'ın merhameti - Haberler
ABONE OL

Kangal köpeği kuyuya düşen ineğin başından ayrılmadı

Sivas’ta kuyuya düşen ineği fark eden Kangal köpeği saatlerce ineğin başında bekledi. Havlayarak yardım isteyen köpek kurtarılana kadar ineğin yanından ayrılmadı

Bir an olsun yanından ayrılmadı! 'Kangal'ın merhameti - Haberler
Bir an olsun yanından ayrılmadı! 'Kangal'ın merhameti
0:00 / 0:00
İHA

Sivas’ta Çayboyu mahallesinde Zaza isimli bir Kangal köpeği, kuyuya düşen ineği fark etti. İHA'nın haberine göre ineğin zor durumda olduğunu fark eden Zaza isimli köpek saatlerce ineğin başında bekledi.

Havlayarak yardım çağıran Zaza’nın çağrısını duyan sahibi geç de olsa köpeğin yanına giderek durumu gördü.

Kuyuya düşen inek kepçe yardımı ile çıkartıldı. Zaza ise kurtarma operasyonunun sonuna kadar bölgeyi terk etmedi.

KURTULANA KADAR BAŞINDA BEKLEDİ

Kangal köpeğinin sahibi Emre Karaman, köpeğinin inek kurtulana kadar başında beklediğini belirterek, “Dün 4 sıralarında köpeğimizi serbest bıraktık. Uzun bir süre gelmeyince merak ettik. Normalde gezer, dolaşır ve gelirdi. Çevreye bakınca tesadüfen sesini duydum. Havlıyordu, bu tarafa doğru geldim ve kuyunun başına oturduğunu gördüm. İneği görünce anladım ki ineği bekliyor. Baya beklemiş hayvan da kuyunun içerisinde baya kötü bir hale gelmişti. İtfaiyeyi aradık, geldiler. Şaşırdık, sevindik insanlar kadar akıllı, hassas ve duygusal. Biliyorlar, anlıyorlar. O hayvanın zor durumda olduğunu anlamış, kendi çapında elinden geleni yapmış. Bizim dikkatimizi çekti bırakıp gelmemiş. Bu Kangal köpeklerinin hemen hemen hepsinde var. Sevindik, komşumuzun ineği kurtulunca mutlu olduk, onlar da mutlu oldu” diye konuştu.

"ZAZA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İneğin sahibi Eren Kaygusuz, Kangal köpeği Zaza’nın ineğini kurtardığı için mutlu olduğunu belirterek, “Dün burada ineklerimiz otlanırken ineğimizin bir tanesi kuyunun içine düştü. O anda da Zaza yürüyüşe çıkmış ve yürüyüşe çıktığında 1-2 saat dönmemiş. Sahipleri meraklanınca sesine gidiyorlar, görüyorlar ki ineğin başında bekliyor. Daha sonra itfaiyeye haber vermiş sahipleri. İneğimizi kurtardılar çok teşekkür ediyoruz. Zaza’ya da çok teşekkür ediyoruz başında beklemiş, sahiplenmiş” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğu Karadeniz’e raylı sistemi 25 yıl önce onlar getirdi - Haberler
YAŞAMDoğu Karadeniz’e raylı sistemi onlar getirdi
On Numara sonuçları 4 Haziran 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM4 Haziran On Numara çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! (5 Haziran 2021)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 4 Haziran 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMOn Numara'da büyük ikramiyenin sahibi...
LGS ve YKS'ye sayılı günler kaldı... İşte sınav stresini azaltmanın yolları!
YAŞAMStresle başa çıkmanın yolları!
TikTok akımına uyup ergenlik fotoğraflarıyla şimdiki hallerini paylaştılar
YAŞAMSosyal medyayı sallayan TikTok akımı
Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na bağlantılı yapılar bulundu
YAŞAMDiyarbakır'da birbirleriyle bağlantılı yapılar ...
'Ordu tostu'na coğrafi işaret belgesi verildi
YAŞAM'Ordu tostu'na coğrafi işaret belgesi verildi
Yamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Gelincik Tepesi
YAŞAMYamaç paraşütü tutkunlarının vazgeçilmez adresi
Manastır Vadisi tarihte yolculuğa çıkarıyor
YAŞAMTarihi ve doğal güzellikleriyle adeta açık hava ...