Post yapısının bu özelliğinden dolayı üşümezler ve çok soğuk havalara karşı oldukça dayanıklıdırlar. Geçtiğimiz yıllarda biz burada sıfırın altında 30 dereceleri gördük ama hiçbir şekilde üşümediler. Aksine kar geldiğinde köpeklerimizin de keyfi yerine geliyor, çok neşeli oluyorlar."