Et ve otlu gıdalarla düzenli beslenme imkanı sağlanırsa köpeklerin tüyü ve postu daha sağlam ve korunaklı olacaktır. Özellikle bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kangallar, iklimsel olarak kendi postunu planlayarak değiştirdiği için sıcak giderse postunu daha uzun sürede değiştiriyor. İklim soğumaya başladığı anda kendisi doğal olarak hızlı bir şekilde postunu değiştiriyor" diye konuştu.