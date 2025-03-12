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        Haberler Bilgi Gündem Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi? Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Tam Ay tutulması tarihi ve izleme noktaları

        Geri sayım! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

        Yılın en merakla beklenen doğa olaylarından biri olan Kanlı Ay tutulması için heyecan dorukta. Dünya'nın gölgesinin Ay üzerine düşmesiyle oluşan bu görsel şölen, Ay'ın bakır kırmızısı tonlara bürünmesiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Tutulmanın tarihi ve saati merakla beklenirken, Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği de doğa tutkunlarının gündeminde. İşte 2025'in ilk Tam Ay Tutulmasına dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 21:38 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:41
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        Astroloji meraklıları ve gökyüzü gözlemcileri için 2025’in en büyüleyici olaylarından biri yaklaşıyor! Kanlı Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesinde kalarak kızıl bir renge büründüğü nadir doğa olaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu etkileyici tutulma sırasında Ay, bakır tonlarında bir parıltıyla izleyenleri büyüleyecek. Peki, 2025 Mart ayındaki Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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        KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

        Kanlı Ay tutulması, 13-14 Mart 2025 gecesi başak burcunda gerçekleşecek. Bu tam Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girerek kızıl bir renge bürünecek. Tutulma 1 saat 6 dakika sürecek.

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        KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Tutulma, Kuzey ve Güney Amerika'da en net şekilde izlenebilecekken, Batı Avrupa'nın bazı bölgelerinde de kısmen gözlemlenebilecektir. Ancak, Türkiye'den bu tutulma doğrudan izlenemeyecektir.

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        NEDEN BU TUTULMAYA 'KANLI' DENİYOR?

        NASA'ya göre Tam Ay Tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanıyor. NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.

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        Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay Tutulması" da deniliyor.

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