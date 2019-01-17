İngiltere Başbakanı Theresa May'in, iki yılı aşkın bir süre Brüksel'le müzakere ettiği Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen anlaşma İngiliz parlamentosunda tarihi bir farkla reddedildi. May'in anlaşmasının uçuruma, İngiltere siyasetinin ise kaosa sürüklenmesinin en önemli nedenlerinden biri anlaşmada yer alan ve 'backstop' ismi verilen tedbir maddesiydi.

Birçok İngiliz vekilin şiddetle karşı çıktığı 'Backstop' maddesi aslında Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinden biri olan İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın düzenlenmesi için anlaşmaya konulan bir 'sigorta' maddesi.

Anlaşmaya göre, İngiltere ile AB arasında yürütülecek geçiş sürecinde bir ticaret ve güvenlik anlaşmasına varılamasa bile Kuzey İrlanda, Gümrük Birliği ve ortak pazar içerisinde kalacaktı ve İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında bir fiziki sınır konulmaması garanti altına alınacaktı. Ancak bu tedbir maddesi, bir zaman sınırı içermediği için İngiltere toplumunun hiçbir kesimini memnun etmedi.

Öyle ki birçok İngiliz siyasetçi, bunun Avrupa Birliği tarafından İngiltere'yi sonsuza kadar Gümrük Birliği içerisinde hapsedecek bir 'tuzak' olarak nitelendirirken, durumun Kuzey İrlanda'yı Birleşik Krallık'tan koparacağı savunuldu. Diğer yandan anlaşmasız ayrılık seçeneğinin, İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasına fiziki bir sınır ve kontrol noktaları getirecek olması, adanın çatışmaları günlerinde açılan eski yaraların yeniden açılması anlamına gelebilir...

*Dikkat! Sert sınır olursa bu yol Mart 2019 kapanabilir.

TARİHİ GERİLİM BREXIT'E DE YANSIDI

Uzun yıllar ayrılıkçı Katolikler ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasında çatışmalara sahne olan Kuzey İrlanda'da bu tarihi gerilim Brexit'e de yansımış bulunuyor.

Bir tarafta İngiltere ile aralarına dolaylı da olsa bir sınır girmesini istemeyen Protestanlar, diğer tarafta aynı hassasiyeti İrlanda Cumhuriyeti için gösteren Katolikler olunca Brexit müzakerelerini tıkayan 'backstop' maddesi bir zorunluluk haline dönüşüyor. Zira, İrlanda adasında fiziki sınırların geri getirilmesi ve tarafların memnun edilememesi durumunda barış sürecinin sona erebileceği ve eski çatışma günlerine dönülebileceği ifade ediliyor.

Kuzey İrlanda'da 1960'ların sonunda başlayan ve 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'na kadar devam eden düşük yoğunluklu savaş, paramiliter güçlerle İngiliz güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmişti. Çatışmalarda yarısı sivil olmak üzere 3500 kişi hayatını kaybetmişti.

Madolyonun öbür yüzünde ise, Kuzey İrlanda'nın zaman içerisinde Birleşik Krallık'tan kopabileceği endişesi yer alıyor. Kuzey İrlanda'nın belirsiz bir süre daha Gümrük Birliği ve ortak pazar içerisinde kalmasının, bölgeye özel bir statü tanınması anlamına geleceği ve bunun da Belfast ile Londra arasındaki bağları zayıflatacağı ifade ediliyor. Zira ciddi bir 'sert Brexit' yanlısı olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İskoçya ile Kuzey İrlanda arasına dev bir köprü yapılarak bölgenin merkezle bağının kuvvetlendirilmesi gerektiğini savunan bir açıklama yapmıştı.

İrlanda adasının otoyollarında ilerlerlerken, para biriminin değiştiğine yönelik tabelalar görmek çok sıradan. Sınır hattında yer alan otoyollarda ilerlerken, farkında olmaksızın 3-4 kere ülke değiştirmiş olabilirsiniz.

KUZEY İRLANDALILARA GÖRE BREXIT DAHA ÖNEMLİ

Belfast Anlaşması'na göre Katolik ve Protestanların ortak hükümetiyle yönetilmesi gereken Kuzey İrlanda'da, geçen yıl bozulan hükümetin yerine yenisi de henüz kurulamadı.

Ancak Avam Kamarası'nda yer alan Kuzey İrlanda partisi DUP, Theresa May'in azınlık hükümetini dışardan destekleyerek İngiliz siyasetinin anahtar partisi konumuna gelmiş durumda. DUP, May'in Brexit anlaşmasına karşı oy kullansa da, güven oylamasında May'e destek vererek hükümetin düşmesini engelledi.

Kuzey İrlanda'da oy kullanan seçmenlerin yüzde 44.2'si Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması yönünde oy kullanmıştı. Cardiff ve Edinburgh Üniversiteleri'nin yaptığı bir araştırma ayrılık yönünde oy kullanan seçmenlerle ilgili çarpıcı bir gerçeği de ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ayrılık oyu veren seçmenlerin yüzde 87'si, İrlanda adasındaki barış sürecinin çökmesini Brexit'in gerçekleşebilmesi için 'kabul edilebilir bir bedel' olarak görüyor. Ancak anlaşmasız bir ayrılık, adanın her iki tarafında yaşayanlar için diğer tarafa pasaport kontrolü olmadan geçememe ve hatta işlerini kaybetme gibi sonuçları da beraberinde getirebilir. Ada'da her gün tahmini 35 bin kişi, işten eve evden işe gitmek için ülke değiştiriyor.

Birleşik Krallık'ın tamamına bakıldığında ise, Muhafazakarların yüzde 75'i Brexit gerçekleştiği sürece barış sürecinin çökmesini destekleyeceğini söylüyor.