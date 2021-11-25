Kapalı zarfları gizlice açma yöntemlerini haberimizde derledik. Merak edenler için kapalı zarfların gizlice açılma yöntemlerini haberimizde derledik.

İşte kapalı zarfları gizlice açma yöntemleri:

Kapalı zarfları açmak için iki yöntem öne çıkmaktadır. Biri zarfı buharla açmak, diğeri ise dondurarak açmak.

Bir demliğe su koyun. Su kaynamaya başladığında çıkan buhara zarfın yapışkanlı bölümünü tutun. Bir süre sonra yapışkan hafifleyecek ve zarf açılacaktır. Zarfı açtıktan sonra yeniden kapatmadan önce zarfı ütü ile düzeltin ardından yapışkan sürüp yeniden kapatın.

İkinci yöntem ise zarfı dondurarak açmak. Zarfı buzdolabı poşetine koyup dondurucuya atın. Soğukta tutkal etkisini giderir ve zarf açılır.

Zarf açıldıktan sonra yeniden kapatmak için önce ütüleyin ardından yine yapışkanla zarfı kapatın.