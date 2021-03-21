Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a kar geliyor! 0:00 / 0:00

Hava durumu bugün nasıl? Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta çalışanlar olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Mart ayında yurdu soğuk hava ve kar yağışı teslim alacak. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den konuyla ilgili açıklama geldi...



HAVA DURUMU 21 MART

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre bugün Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Ege ve Akdeniz'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

PAZARTESİ - 22 MART

Pazartesi günü Ege, Marmara ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlı hava etki gösterecek. Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı yaşanacak.

SALI GÜNÜ - 23 MART



Sıcaklıkların daha fazla düşeceği salı günü yurt genelinde yağışlar etkisini gösteriyor. Kastamonu, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta karla karışık yağmur bekleniyor.

ÇARŞAMBA - 24 MART

Çarşamba günü yurdun büyük kesiminde kar yağışı kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Ankara ve Bolu'daki kar Marmara'da karla karışık yağmur olarak kendini gösterecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı çarşamba günü hissedilir derecede düşecek

PERŞEMBE - 25 MART

Perşembe günü yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürecek. Akdeniz kıyılarında ise yer yer güneşli ve yağmurlu bir hava görülecek. Perşembe günü de başta İstanbul olmak üzere Kuzey'de karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İç Anadolu'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.