Kar geliyor! Meteoroloji saat verip İstanbul ve Trakya için uyarıda bulundu
18.12.2018 - 10:46 | Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası bu akşam itibariyle Batı kesimlerde etkisini göstermeye başlayacak. Yağışların Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması ön görülüyor
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Kar ne zaman yağacak? sorusu nihayet cevabını buludu. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre; Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası özellikle bu akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterek. Gelen yağışlı ve soğuk hava dalgası nedeniyle Trakya bölgesinde kar yağışı İstanbul'da ise sağanak yağış görülecek...
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KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için paylaşılan son dakika hava durumu uyarısında Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasına dikkat çekilip Trakya kesimi için kar yağışı, İstanbul için ise sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
İşte Meteoroloji tarafından yapılan açıklama:
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah Sivas ve Kars, öğle saatlerinde Hakkari, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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İSTANBUL HAVA DURUMU: 11°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, gece saatlerinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; gece saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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ANKARA HAVA DURUMU: 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
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İZMIR HAVA DURUMU: 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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