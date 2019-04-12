Türkiye'de en uzun kış mevsiminin yaşandığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar üzerinde görülen kelebekler şaşkınlık yarattı.

AA'nın haberine göre ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi oteller bölgesindeki pistlerde, karlı zeminde kelebeklerin görülmesi dikkati çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü bölgede yaklaşık 80 santimetre kar kalınlığı bulunuyor. Soğuk havada arazideki karların erimemesine rağmen kar üzerine konan kelebekler, vatandaşların ilgisini çekti.

Kelebeklerin bazılarının kar üzerinde dolaşırken soğuktan etkilendikleri de gözlendi.

Kayak merkezi personeli İdris Işıldak, yaptığı açıklamada, ilk defa kar üzerinde gezinen kelebek gördüğünü söyledi.

Işıldak, kelebeklerin şaşkınlık yarattığını ifade ederek, "Kayak tesislerinde çalışıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Pistlerden aşağı inerken karların üzerinde her tarafta kelebek var, gördük ve şaşırdık. Böyle bir şey daha önce görmedik. Yani yaz olmadan kelebekler çıkmıyordu. Şu anda karların üzerinde kelebekler var" diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün de hava sıcaklığının artmasıyla kelebeklerin döngüsünün başladığını ve dışarıya çıktığını söyledi.

Hava sıcaklığını Kars'ta değişkenlik gösterdiği için kelebeklerin soğuk havaya maruz kaldığını ifade eden Düzgün, şunları kaydetti:

"Havaların inişli çıkışlı olması nedeniyle ısınan havada sürecini tamamlayan kelebekler dışarı çıktı. Hava sıcaklığı 14 derecenin üstünde olmasıyla kelebeklerin yaşam döngüsü başlar. Olağanüstü bir durum değil, havaların ısınmasıyla kelebekler uyanmaya başladı. Bu havada yaşamlarını zor sürdürürler, yani yaşam süreleri kısalacak" dedi.