Kara deliğin içinde ne var?

https://youtu.be/NG7neIXJa_U

Albert Einstein'ın kendi teorisi dahi var olduklarını kanıtlasa da, o kara deliklere inanmayı reddetti.

Günümüzde var oldukları ispatlanmış olsa da kara delikler hâlâ teorik fiziğin en gizemli bilinmezliklerinden biri.

Bu akıl almaz fenomen hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimizi anlattık.

Grafik-animasyon: Kako Abraham