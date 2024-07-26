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        Haberler BBC Bilim Kara deliğin içinde ne var?

        Kara deliğin içinde ne var?

        Albert Einstein'ın kendi teorisi dahi var olduklarını kanıtlasa da, o kara deliklere inanmayı reddetti. Günümüzde var oldukları ispatlanmış olsa da kara delikler hâlâ teorik fiziğin en gizemli bilinmezliklerinden biri. Bu akıl almaz fenomen hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimizi anlattık.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 26.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:01
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        Kara deliğin içinde ne var?
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        https://youtu.be/NG7neIXJa_U

        Albert Einstein'ın kendi teorisi dahi var olduklarını kanıtlasa da, o kara deliklere inanmayı reddetti.

        Günümüzde var oldukları ispatlanmış olsa da kara delikler hâlâ teorik fiziğin en gizemli bilinmezliklerinden biri.

        Bu akıl almaz fenomen hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimizi anlattık.

        Grafik-animasyon: Kako Abraham

        • En hızlı büyüyen kara delik bulundu: 'Her saniye Dünya büyüklüğünde kütle yutuyor'
        • Dev kara deliğin ilk kez fotoğrafı çekildi
        • DERGİ - Kara delikler ne zaman ışın yayar?
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