AA

Milattan önce 1'inci yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanılan, Eskipazar ilçesinin 3 kilometre batısında yer alan Hadrianaupolis Antik Kenti'nde, 2003'te Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında başlatılan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı aralıksız devam ediyor.

İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği kiliselerin tabanındaki mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle "Karadeniz'in Zeugması" şeklinde adlandırılan antik kentte, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar bulundu.

Karabük Valiliğince ören yerine dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunulan antik kentten elde edilen bulgulardan taşınabilir olanlar, çevre illerdeki müzelere götürülüyor, taşınmazlar ise bulunduğu yerde korunuyor.

Dört Nehir Kilisesi'nin 50 metre kadar güneyinde ilk defa geçen sene yapılan kazılarda bulunan, satır ve ok ucu gibi eserlere rastlanan kare planlı yapıda, son olarak 1600 yıllık kantar ağırlığı gün yüzüne çıkarıldı.

ROMA ASKERİNE AİT 1800 YILLIK DEMİR MASKE

Bulgular bölgenin geçmişine ışık tutarken, antik kenti ziyaret edenler kazı çalışmalarını yerinde görme fırsatı yakalıyor.

Ziyaretçiler, antik döneme ait paraları, ölülere ait kişisel eşyaları ve 1800 yıllık adak levhası ile Roma askerine ait 1800 yıllık demir maskeyi de yakından inceleyebiliyor.

Doç. Dr. Çelikbaş, öğrenci, teknik ekip, akademisyenler ve alanında uzmanların yer aldığı 45 kişilik ekiple kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kazının yanında restorasyon ve koruma çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Çelikbaş, "Hadrianaupolis'in geleceği çok parlak. Bölgenin tek antik kenti olması itibarıyla hem ziyaretçilerin ilgisini çekiyor hem de bölge tarihinin aydınlatılmasına katkı sunuyor" diye konuştu.

ZİYARETÇİ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Çelikbaş, Hadrianaupolis'in ören yeri statüsünü kazanması için çalışmaların başlatıldığını dile getirerek, bu amaçla hazırlanan ziyaretçi merkezi projesinin ve Hamam-A yapısının koruma çatısı çalışmasının Bakanlık tarafından onaylandığını kaydetti.

Hadrianaupolis'te ziyaretçi hareketliliği yaşanmaya başlandığını belirten Çelikbaş, "Bunun nedenlerinden biri 12 ay devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkan mozaik ve yapıları görebilme şanslarının olması, yeni kazısına başlanan alanların ziyaretçilerin hizmetine açılması. Hadrianaupolis'nin kısa bir süre içinde çok önemli bir ziyaret ve bilim merkezi olacağına inanıyoruz. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelikbaş, gelen ziyaretçilere bilgilendirme amaçlı dokümanların verildiğini, çocuklara antik kent için özel hazırlanan boyama kitaplarının hediye edildiğini sözlerine ekledi.