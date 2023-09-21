Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Giriş: 21.09.2023 - 18:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:41
Geren köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter, itfaiye ve iş makineleri ile 85 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da yangın mahalline gelerek incelemelerde bulundu.