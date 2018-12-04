Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Yenice Sanayi Sitesi'ndeki torna atölyesinde, Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki hurdacıdan alınan varil, kaynak makinesi yardımıyla kesildi.

Bu sırada varilin içinden sızan maddeden etkilenen iş yeri sahibi, çalışan, esnaf ve müşterinin aralarında olduğu 15 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

AFAD ve polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak sanayi sitesini boşalttı. Güvenlik güçleri tarafından sanayinin giriş çıkışları kapatıldı.

"KİMYASALIN NE OLDUĞU ÖĞRENİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumu öğrenir öğrenmez bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Havaya salınan gazdan etkilenen 15 kişinin tedavi altına alındığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirten Sarı, alınan kan örneklerinden insanları etkileyen kimyasalın ne olduğunun öğrenilmeye çalışıldığını ifade etti.

Torna atölyesi sahibi Şeref Alaz da hastane önünde yaptığı açıklamada, varilin içini boşalttıklarını ve bu sırada su gibi bir sıvının sızdığını ifade etti. Ayrıca bir kokunun da yayıldığını anlatan Alaz, kimyasalın ne olduğunun bilinemediğini aktardı.

Kimyasaldan etkilenerek hastaneye kaldırılan sanayi esnafından Salim Karadayı da aniden bir koku hissettiklerini ve çalışırken bu kokunun kendilerini etkilediğini anlattı.

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