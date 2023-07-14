Karabük'te üst geçidin altında poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin altında meydana geldi.

Akşam saatlerinde üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, şüphe üzerine durumu polis bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede poşetin içerisinde bebek cansız bedeni olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.