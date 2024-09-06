Karaca Mağarası 5 ayda 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Bayburt'tan gelen Beyzanur Sena Ayaydın, Karaca Mağarası'nı internette gördüğünü ve çok merak ettiğini söyledi. Mağarayı ilk defa ziyaret ettiğini, gördüklerinden çok etkilendiğini dile getiren Ayaydın, "Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Karadeniz'de ilk defa böyle büyük ve görkemli mağara gördüm. Mağaranın geçmişi beni çok etkiledi" dedi.