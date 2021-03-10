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Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Husovic hayatını kaybetti

Balkan ülkesi Karadağ'daki Boşnak Partisi (BS) Genel Başkanı Rafet Husovic 57 yaşında yaşamını yitirdi

Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Husovic hayatını kaybetti
Karadağ'da Boşnak Partisi lideri Husovic hayatını kaybetti
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AA

BS'den yapılan yazılı açıklamada, bir süredir sağlık sorunları bulunan ve tedavi gören Husovic'in 9 Mart Salı günü hayata gözlerini yumduğu belirtilirken, Boşnak siyasetçinin memleketi Rozaje'de toprağa verileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Husovic'in hayatının son gününe dek ülkedeki Boşnakları tek çatı altında buluşturan BS ideallerine ve aynı zamanda tüm Karadağ toplumunun gelişimine kendi adamış bir insan olduğu da ifade edildi.

RAFET HUSOVİC KİMDİR?

2 Nisan 1964'te doğan Husovic, Kosova'daki Priştine Üniversitesi Matematik Fakültesinden mezun oldu.

Karadağ'daki Müslüman Boşnakların birliği için mücadele eden en önemli isimler arasında yer alan Husovic, 2006'dan beri BS'nin genel başkanlığını yürüttü.

AA'nın haberine göre; Karadağ hükümetinde başbakan yardımcılığı (2012-2020) ve devlet bakanlığı (2009-2012) da yapan Husovic, geçmişte Demokratik Eylem Partisi (SDA) üyesi ve aynı zamanda Boşnak-Müslüman Birliğinin (BMS) de kurucularındandı.

Husovic, evli ve dört çocuk babasıydı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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