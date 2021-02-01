Karadeniz'de gergin anlar: Rus savaş uçağı alçak uçuş yaptı! 0:00 / 0:00

İHA

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook’un Karadeniz’e ulaşıp görevine başlamasının ardından Rusya'dan Karadeniz kıyılarında ABD’yi tedirgin eden hamleler gelmeye devam ediyor.

Karadeniz’de, ABD’nin varlığından oldukça rahatsız olan Rusya tarafından yeni bir adım daha geldi. USS Donald Cook savaş gemisinden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Rus hava kuvvetlerine ait SU-24 tipi savaş uçağı alçak uçuş yaptı

Rus uçağı, Karadeniz’de ilerleyen ABD gemisinin bulunduğu noktaya alçaldıktan sonra hızla geminin hemen yanından geçti. Rus uçağının tehlikeli yakınlaşması gemideki ABD askerleri tarafından da izlendi.

25 Ocak’ta, Karadeniz’e ulaşmasından sonra Rus hava kuvvetlerine ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş uçakları ABD gemisinin her hareketini yakından takip ediyor. Rusya’nın bir sonraki hamlesi ise Kırım kıyılarına “Bastion” kıyı füze sistemlerini yerleştirmek oldu.