Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Evde kolaylıkla yapabileceğiniz mısır ekmeği tarifi!
Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan mısır ekmeği, yıllardır sofralardan eksik olmamış, yöresel tatların en güzel örneklerinden biridir. Kendine özgü lezzeti ve dokusuyla mısır ekmeği, Karadeniz'de çay saatlerinden kahvaltılara, ana yemeklerden ara öğünlere kadar her zaman tercih edilen bir lezzettir. İşte, sizin için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz mısır ekmeği tarifi!
Karadeniz mutfağı, Türkiye'nin zengin ve çeşitli gastronomik mirasının bir parçasıdır. Bu mutfağın en sevilen ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri de mısır ekmeğidir. Mısır ununun kendine özgü tadı ve dokusuyla hazırlanan bu ekmek, özellikle çorba ve peynire mükemmel bir eşlikçi olur. İşte, sizin için hazırladığımız mısır ekmeği tarifi!
MALZEMELER:
4 su bardağı mısır unu
1 yemek kaşığı un
1,5 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta
1 silme tatlı kaşığı tuz
Bir çay bardağı zeytinyağı ya da tereyağı
1 paket kabartma tozu
HAZIRLANIŞI
Mısır ekmeği yapımı için önce katı malzemeleri derin bir kaba koyun ve karıştırın.
Unun ortasını açın ve açtığınız kısma sıvı yağ ile sıcak sudan dökerek tahta kaşıkla karıştırmaya başlayın.
Kurabiye hamuruna göre biraz daha cıvık olan bir kıvam elde edince su eklemeyi bırakabilirsiniz.
Bu aşamada hamuru elinizle yoğurabilirsiniz.
İstediğiniz kıvama geldiğinde ekmeğinizi fırın tepsisine ya da bir borcama yayabilirsiniz.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 30-35 dakika pişirdikten sonra ekmeğinizi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!