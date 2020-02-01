Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkiinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.
FACİADAN DÖNÜLEN O AN KAMERADA
Karadeniz Sahil Yolundaki heyelan belediye otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı. Yürekleri ağza getiren görüntüde iki aracın geçişinin hemen ardından toprak ve taş parçalarının yolu kapattığı, otobüs şoförünün son anda frene basıp, taşlardan kurtulduğu görülüyor.
YAŞLI ÇİFTİ VATANDAŞLAR KURTARDI
Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, yolda yürüyen yaşlı bir çift taşların altında kalması nedeniyle yola savruldu. Yaşlı çift, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı... Hafif yaralanan çift, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yolun Giresun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı bölgede Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolda biriken toprak ve taş parçalarını temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, incelemelerde bulundu.
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