Aksaray’da minibüsün yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kaza, Hürriyet Mahallesi Sağlık Köy yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Sağlık Köy istikametine seyreden Adem A. (68) idaresindeki 68 S 0140 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre karşıdan karşıya geçmek isteyen Recep Sağlam’a (25) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsın olay yerinde hayatını kaybetti tespit etti.

Bunun üzerine olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri geniş çaplı araştırma ve inceleme yaptı. Minibüs sürücüsü gözaltına ise alındı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Recep Sağlam’ın ablası Kezban U. (28) önce kardeşinin öldüğüne inanmayarak gözyaşlarına boğuldu. Cesedin cenaze aracına taşınması esnasında kardeşini yerde kanlar içinde gören abla Kezban U., “O benim Recepim, o üşür oralarda” diye ağıt yakarak fenalık geçirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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