Bir anda etkisini gösteren karın ağrısını hızlıca geçirmenin bir yöntemi olup olmadığı her zaman merak edilen konulardan biri. Evde bazı yöntemler uygulayarak karın ağrısından çabucak kurtulmak mümkün.

KARIN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Karın bölgesini ısıtmak karın kaslarının gevşemesine ve krampların azalmasına yardımcı olabilir. Evde karın ağrısını geçirmek isteyenlerin aklına gelen ilk yöntem her zaman sıcak su torbası oluyor. Sıcak su torbasını sıcak su ile doldurup bir süre karnınızın üzerine koyabilirsiniz.

Karın ağrısına iyi gelen bir diğer yöntem de sıcak duş almaktır. Sıcak duş almak kan dolaşımını artırır ve kasları gevşetir. Kasların gevşemesi ile birlikte kramplar azalacaktır.

Karın ağrısı için bir diğer yöntem de masajdır. Karın ağrılarına bazen kas sıkışıklığı neden olabilir. Hafif bir masajla bu sıkışmaları azaltabilirsiniz. Masaj yaparken hafif dokunuşlar yapmaya, sert ve baskılı hamlelerden kaçınmaya çalışın.

Bitki çayı tüketmek de karın ağrılarını hafifletebilir. Zencefil, sindirimi düzenlerken nane ve papatya, özellikle kramplı kasları yatıştırabilir.