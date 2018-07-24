Birçok komposto tarifi benzerlik gösterir. Hatta evde bulunan her türlü meyve ile karışık komposto yapabilirsiniz. Sadece karışık komposto yaparken hangi meyvelerin birbirine yakıştığını bilmelisiniz. Ayrıca komposto çeşidi ne olursa olsun şeker yerine bal ya da pekmez de kullanabilirsiniz. Peki, elma, erik ve üzüm kompostosu ya da hoşafı nasıl yapılır? İşte karışık, elma, erik ve üzüm kompostosu tarifi...

KARIŞIK KOMPOSTO TARİFİ

Malzemeleri:

1 kase vişne

2 tane şeftali

1 kase çekirdeksiz üzüm

2 tane kırmızı erik

2 tane armut

10 su bardağı su

1 su bardağı şeker

1 tane çubuk tarçın

1 tane karanfil

Nasıl yapılır?

Tüm meyveleri sirkeli su ile yıkayıp küp küp doğrayın. Derin bir tencerenin içine dökün önce şekeri sonra suyu ilave edin. Orta ateşte ocağı yakın ve çubuk tarçınla karanfili de ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynayan kompostonun altını kısıp 5 dakika böylece pişirin. Soğuduğunda şişlere doldurup buzdolabına kaldırabilirsiniz. Afiyet olsun...

ELMA KOMPOSTOSU TARİFİ

Malzemeleri:

5 adet elma (2'si yeşil olabilir)

5 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

1 su bardağı toz şeker

1 tane çubuk tarçın

1 tane karanfil

Nasıl yapılır?

Elmaları sirkeli su ile yıkayıp küp küp doğrayın. Derin bir tencerenin içine aldığınız elmaların limon suyu ile güzelce ovun. Üzerine önce şekeri sonra suyu ilave edin. Limon suyu ile ovulan elmalar kararma yapmaz. Orta ateşte ocağı yakın ve çubuk tarçınla karanfili de ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynayan kompostonun altını kısıp 5 dakika böylece pişirin. Soğuduğunda şişlere doldurup buzdolabına kaldırabilirsiniz. Afiyet olsun...

ERİK KOMPOSTOSU TARİFİ

Malzemeleri:

1 kg mürdüm eriği

1 su bardağı toz şeker

1 litre su

1 tane çubuk tarçın

1 tane karanfil

Nasıl yapılır?

Erikleri sirkeli su ile yıkayıp küp küp doğrayın. Derin bir tencerenin içine aldığınız eriklerin Üzerine önce şekeri sonra suyu ilave edin. Orta ateşte ocağı yakın ve çubuk tarçınla karanfili de ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynayan kompostonun altını kısıp 5 dakika böylece pişirin. Soğuduğunda şişlere doldurup buzdolabına kaldırabilirsiniz. Afiyet olsun...

ÜZÜM KOMPOSTOSU TARİFİ

Malzemeleri:

2 su bardağı üzüm

5 su bardağı su

1 çay bardağı toz şeker

1 tane karanfil

Nasıl yapılır?

Üzümleri sirkeli su yıkayın. Derin bir tencerenin içine aldığınız üzümlerin Üzerine önce şekeri sonra suyu ilave edin. Orta ateşte ocağı yakın ve karanfili de ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynayan kompostonun altını kısıp 5 dakika böylece pişirin. Soğuduğunda şişlere doldurup buzdolabına kaldırabilirsiniz. Afiyet olsun...

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