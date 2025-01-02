Karısını işkenceyle öldürdü! Olay, Isparta'da meydana geldi. 28 yaşındaki kadının iki çocuğu vardı. Evlatlarının hatrına her türlü zulmüne katlandığı imam nikahlı kocası iddiaya göre onu işkenceyle hayattan kopardı. Mezarı başında gözyaşı döken kardeşi hem üzgün hem de isyandaydı.

Habertürk Giriş: 02.01.2025 - 20:26 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:26 facebook

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